Jongen (17) krijgt twee jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor doden Savannah (14)

Twee jaar jeugddetentie is de maximale straf die aan een minderjarige van deze leeftijd opgelegd kan worden. De jongen was zelf niet bij de uitspraak aanwezig, omdat hij te veel stress van de aanwezige pers en andere belangstellenden zou ondervinden.

S. kon al in de nacht nadat Savannah op 4 juni vorig jaar gevonden werd, aangehouden worden. De destijds zestienjarige jongen uit Den Bosch heeft tot op de dag van vandaag ontkend iets met de dood van Savannah te maken te hebben, maar de bewijzen tegen hem stapelden zich op.

De twee kenden elkaar uit een chatgroep en uit de internetgeschiedenis van de jongen was volgens het Openbaar Ministerie (OM) af te leiden dat S. al langer van plan was om Savannah iets aan te doen. De rechtbank acht dit echter niet bewezen.

Uit chatgesprekken bleek inderdaad dat S. boos was op Savannah, maar dit betekent volgens de rechter niet dat hij plannen had om haar om te brengen.

DNA

S. heeft toegegeven dat hij op 1 juni met Savannah had afgesproken in het parkje bij het industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. Hij was verbolgen dat het meisje waar hij verliefd op was ook contact met andere jongens had en wilde haar die donderdag de waarheid vertellen.

Wat er die middag precies gebeurd is, is niet duidelijk, maar uit sporenonderzoek is gebleken dat er een worsteling heeft plaatsgevonden en dat beiden in de sloot zijn beland. De doodsoorzaak is niet vastgesteld, maar er wordt rekening gehouden met verdrinking.

Volgens S. moest Savannah die middag plots weg en is ze lopend vertrokken. Wat er daarna is gebeurd, zegt hij niet te weten. De rechtbank acht dat ongeloofwaardig.

Fiets

Op de trappers van de fiets van Savannah zijn sporen van modder gevonden die aan de sloot waarin ze gevonden is gelinkt kunnen worden. Daarnaast is op beelden te zien hoe S. op de fiets van het slachtoffer wegrijdt en is in zijn jaszak een slakkenhuis aangetroffen van het soort slak dat in de betreffende sloot voorkomt.

Met de fiets reed hij naar een bushalte zes kilometer verderop en dumpte de fiets in de buurt in een greppel. Voor de dag van de verdwijning van Savannah zette hij een alibi in elkaar en wiste zijn Whatsapp-gesprekken en installeerde de app opnieuw.

Bij een huiszoeking werden in zijn slaapkamer bovendien spullen van het slachtoffer gevonden die zij op de dag van haar verdwijning bij zich had. Het gaat om pasjes en de sleutels van Savannah. Hij is ook schuldig bevonden aan diefstal.

Doodsoorzaak

Andere scenario's als zelfmoord of de betrokkenheid van een derde persoon, worden door de rechtbank niet waarschijnlijk geacht. "Het maakt het voor de nabestaanden extra moeilijk dat door de jongen geen openheid is gegeven over hoe Savannah is komen te overlijden", aldus de rechter. "Dat blijkt ook uit de slachtofferverklaring van onder andere het zusje.

De jongen kreeg ook de zogenaamde PIJ-maatregel, beter bekend als jeugd-tbs, opgelegd. Die kan elke twee jaar verlengd worden en indien nodig worden omgezet naar tbs voor volwassenen. Volgens de rechtbank is er duidelijk sprake van een stoornis bij de jongen en moet hij langdurig worden behandeld.

De familie van Savannah volgde de uitspraak in een aparte zittingszaal. De ouders van S. waren ook aanwezig.