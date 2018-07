Politie zet stroomstootwapen in tegen demente man in Rotterdams verpleeghuis

Volgens een verklaring van politiechef Frank Paauw "moeten we als politie natuurlijk eigenlijk niet in dit soort instellingen hoeven optreden".

De medewerkers van het verpleeghuis Laurens voelden zich echter zo bedreigd dat er geen andere optie meer was dan de politie te bellen. De man verwondde zichzelf door zijn acties en wilde niet kalmeren, aldus de politie.

De politie heeft eerst nog geprobeerd op de man in te praten. Hij was op dat moment bezig een raam te vernielen met een stuk metaal "met scherpe uiteinden" en wilde daar niet mee stoppen.

Omdat een wapenstok inzetten of een politiehond gebruiken voor meer letsel zou zorgen, is uiteindelijk voor het stroomstootwapen gekozen. Maar achteraf is gebleken dat dit op de bewuste afdeling waar de man verbleef niet toegestaan is. "Iets wat het personeel zelf ook niet wist en daarmee ook de agent onbekend was."

Ambulancepersoneel heeft de man nagekeken en hij heeft niets aan het incident overgehouden volgens de politie.

Familie

"De familie is ter plekke ingelicht door een arts. In de afgelopen dagen zijn er vervolggesprekken geweest en die zullen ook de komende dagen worden voortgezet tussen de familie, instelling en politie", aldus de verklaring van de politie.

De zorginstelling, die meerdere vestigingen in de stad heeft, laat weten de situatie zeer te betreuren. "Hoe moeilijk soms ook, wij proberen altijd het gedrag van onze bewoners met dementie te begrijpen, te begeleiden en escalaties te voorkomen."

Er is door Laurens melding gedaan bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Ook wordt er een extern bureau ingeschakeld om de situatie te onderzoeken.

Noodsituatie

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vindt dat de agenten die het stroomstootwapen hebben gebruikt, ook begrip verdienen. Het was voor hen een ''hele akelige noodsituatie''.

Het voorval wordt nog onderzocht, maar het schort in ieder geval niet aan de kennis van de regels, stelt de minister. De agenten wisten dat ze de taser niet in psychiatrische instellingen mogen gebruiken, maar beseften niet dat ze op een verpleeghuisafdeling waren waar dat verbod ook geldt. Extra instructies voor de politie vindt hij dan ook niet nodig.

''De politie deed dit niet uit gemak of iets dergelijks'', benadrukt Grapperhaus. ''Dit was echt hele akelige nood.'' Hij gaat ''spoedig'' in gesprek met de Rotterdamse politiechef Paauw, al is hij heel tevreden over diens commentaar op de gebeurtenissen.

