Drie gewonden gevallen bij schietpartij in Amsterdam

Hoe de gewonden eraan toe zijn, is nog niet duidelijk. Zij zijn alledrie naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving is afgezet in verband met sporenonderzoek, meldt de politie. De politie geeft geen verdere details over het incident.

Vlak voor de schietpartij vond elders in de stad ook een schietincident plaats. In de Oetgenstraat werden schoten gehoord en hebben agenten met getrokken wapens drie verdachten in een auto aangehouden. Ook hier is de omgeving afgezet.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet vertellen of er een verband bestaat tussen de twee schietincidenten in de Amsterdamse binnenstad.

Eerder deze week was er in De Pijp ook al sprake van een schietincident. In de nacht van zondag op maandag werd een woning beschoten aan de Quellijnstraat.

De schietincidenten van donderdagavond vielen vrijwel samen met de beëdiging van de nieuwe burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Tijdens haar toespraak noemde zij juist het bestrijden van criminaliteit en het handhaven van recht als een van haar prioriteiten.

