Tweede verdachte beschieting pand Panorama blijft langer vastzitten

Dat heeft de rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank donderdag beslist. Het voorarrest van de andere verdachte, een 41-jarige man uit Woerden, was eerder deze week al verlengd. Beide mannen zitten in beperkingen en mogen alleen met hun advocaat contact hebben.

Vorige maand werd de gevel van het gebouw van Panorama aan de Teleportboulevard in Amsterdam 's nachts onder vuur genomen. Daarbij was een raketwerper gebruikt.

De politie heeft de ochtend daarna een verdachte aangehouden. Het ging om de baas van motorclub Caloh Wagoh Main Triad in Woerden. Of de tweede verdachte ook bij een motorbende hoort, is nog niet bekend.

Nog geen week nadat het pand van Panorama was beschoten, werd het gebouw van De Telegraaf in Amsterdam ook doelwit van een aanval. Met een bestelbusje reed een man 's nachts twee keer in op de glazen pui. Hij stak daarna het busje in brand. Bij beiden incidenten zijn geen gewonden gevallen.

Sinds de aanvallen worden redactiepanden in de hoofdstad extra bewaakt. Het is niet bekend wie of wat het doelwit was en wat de motieven waren.

