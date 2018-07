Twee tieners aangehouden voor brandstichting in school Den Bosch

De brandweer was zondag urenlang bezig om de brand in het onderwijsgebouw aan de Parallelweg te blussen. Vanwege het vuur werd het treinverkeer van en naar Den Bosch tijdelijk stilgelegd. Niemand was bij de brand gewond geraakt.

De politie startte een onderzoek, omdat de oorzaak van de brand niet "direct helder" was. Daaruit bleek dat er mogelijk sprake was van brandstichting. De oudere verdachte meldde zich een dag later bij de politie en liet weten meer te weten over het incident. Daarop werd hij aangehouden.

De vijftienjarige jongen is woensdag pas aangehouden. Hij mocht donderdag weer naar huis. De andere verdachte zit nog in voorarrest. Beiden worden verdacht van brandstichting.

