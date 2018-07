Man krijgt twaalf jaar celstraf en tbs voor doden zoon Diego (10)

Diego werd op 1 maart vorig jaar dood gevonden op het ouderlijk bed in de woning in Dordrecht. S. heeft steeds vastgehouden aan het verhaal dat hij 's avonds op de bank in slaap gevallen was, de volgende ochtend wakker schrok en zijn zoon dood vond.

Volgens de rechtbank was S. echter wel degelijk wakker. Bovendien is in de hals van de jongen uitsluitend zijn eigen DNA en dat van zijn vader aangetroffen. De rechtbank noemde de wurging "wreed en onbegrijpelijk". "Dat juist de vader, op een voor Diego vertrouwde plek, een einde maakte aan het jonge leven van zijn zoon is nauwelijks te bevatten."

De rechtbank rekende het S. zwaar aan dat hij op geen enkele manier verantwoording heeft afgelegd. Omdat er sprake van een "ziekelijke stoornis van de geestvermogens" was, krijgt S. ook tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank is S. "gevaarlijk" en is de kans op herhaling groot. Daarnaast moet hij bijna 12.000 euro schadevergoeding betalen.

Vooropgezet plan

Volgens een psycholoog die S. onderzocht heeft, had de man een "rancuneuze, allesvernietigende reactie die voortkwam uit krenking omdat zijn vrouw hem verliet". In het bloed van Diego is een sterk kalmerend middel gevonden. S. ontkent dat hij het de jongen toegediend heeft, hoewel hij enkele dagen eerder naar doseringen van het middel had gezocht.

Het OM eiste vorige maand een gevangenisstraf van achttien jaar voor moord tegen de Dordtenaar. De rechtbank stelt dat moord niet bewezen is, omdat de aanwezigheid van een kalmerend middel in het lichaam van het slachtoffer niet voldoende is om van een vooropgezet plan te spreken.

