Chemours verlaagt lozing water met chemische stof GenX

Vorige maand meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat mogelijk kankerverwekkende stoffen die Chemours bij de GenX-technologie gebruikt in het verleden via het afval in lucht, bodem en water terechtkwamen. Ook constateerde de inspectie dat het Dordtse bedrijf transporteurs en verwerkers van afval niet op de hoogte bracht dat de stoffen in het afval zitten.

Chemours zegt dat de geavanceerde technologie nu wordt ingezet als "blijk van toewijding aan verantwoord milieubeheer". "We werken nauw samen met de autoriteiten en andere betrokkenen om de belasting van het milieu te verminderen."

Met de GenX-technologie worden onder meer antiaanbaklagen en hittebestendige coatings gemaakt.

Moestuinen

Gezondheidsinstituut RIVM ontraadt het gebruik van bepaald slootwater en opgevangen regenwater in de omgeving van Chemours voor moestuinen. Op vier plekken zijn sterk verhoogde concentraties van de mogelijke kankerverwekkende stoffen PFOA en GenX gemeten.

Het gaat om twee sloten in Papendrecht (PFOA), één sloot in Sliedrecht (PFOA en GenX) en één keer opgevangen regenwater in Sliedrecht (GenX), meldt de gemeente Dordrecht. Het RIVM adviseert ook om vee niet te laten drinken uit deze sloten. Gemeenten hebben de betreffende eigenaren van moestuinen inmiddels geïnformeerd.

Eerder dit jaar adviseerde het RIVM al dat mensen die in de buurt wonen van Chemours, er verstandig aan doen om slechts met mate groenten uit eigen tuin te eten. Het instituut onderzocht toen gewassen uit tien moestuinen in de omgeving. Het advies geldt voor mensen die binnen een straal van een kilometer rond de fabriek wonen.

