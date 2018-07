5.000 paspoorten niet in orde door productiefout

De bezitters van deze reisdocumenten moeten een nieuw exemplaar halen, maar dat hoeft pas na de vakantie, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Volgens het ministerie zijn de productieproblemen opgetreden in een periode van zeven weken, van april tot en met juni.

De paspoorten en identiteitskaarten zijn gewoon geldig, ook als het echtheidskenmerk inderdaad niet naar behoren werkt. Het ministerie heeft ook niet gehoord van problemen bij grenscontroles. Als bijvoorbeeld een elektronische gate door de fout niet opent, kan de reiziger zich bij de gewone grenscontrole melden. Die is in binnen- en buitenland op de hoogte en kan de reiziger alsnog de grens over helpen. "Iedereen kan met een gerust hart op reis", verzekert staatssecretaris Raymond Knops.

Bijna 600.000 mensen bij wie de fout kan zijn opgetreden, ontvangen een brief met uitleg. Ze kunnen met een gratis app controleren of hun paspoort in orde is. Vanaf maandag kunnen ze ook bij de gemeente of ambassade terecht. Wie een reisdocument met een productiefout heeft, krijgt gratis een nieuw exemplaar. De producent draagt de kosten.

Steekproef

De productiefout kwam eind juni aan het licht. Van bijna 600.000 tussen april en juni verstrekte paspoorten en identiteitskaarten zijn er circa 5.000 niet in orde, maakt het ministerie op uit een steekproef. De fout is meteen verholpen en de vervaardiging van nieuwe reisdocumenten kon ongestoord doorgaan.

Er wordt wel onderzocht hoe het kon misgaan, waarom dat pas na maanden is ontdekt, hoe groot de schade is en hoe zo'n fout voortaan kan worden voorkomen.

