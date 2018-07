OM stopt onderzoek naar mogelijk geweld door Marco Kroon in Afghanistan

"Het onderzoek biedt weliswaar geen definitief uitsluitsel, maar er zijn geen aanknopingspunten gevonden die de gebeurtenissen uit de melding bevestigen", aldus het OM.

Het OM heeft na onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor mogelijke strafbare feiten. "Gelet op het ontbreken van aanknopingspunten is het niet opportuun om nader onderzoek - in Nederland of in Afghanistan - in te (laten) stellen."

Het onderzoek wordt echter niet helemaal afgesloten, maar voorlopig stilgelegd, laat het OM weten. "De kans dat er in de toekomst informatie beschikbaar komt op basis waarvan alsnog een ander (strafrechtelijk) oordeel kan worden gegeven over de melding, is minimaal, maar niet uitgesloten."

Defensie laat weten dat zij nog eens met Kroon gaat praten. Het ministerie wijst erop dat hij zich hoe dan ook niet aan de regels heeft gehouden. Die schrijven immers voor dat een militair zo'n incident meteen moet melden.

Gijzelnemer

Kroon verklaarde dat hij in 2007 bij een geheime operatie in Afghanistan ontvoerd en gemarteld werd. Na zijn vrijlating zou Kroon naar zijn gijzelnemer op zoek gegaan zijn en die vervolgens hebben doodgeschoten. Begin februari 2018 trad hij in het AD met dat verhaal naar buiten.

Het ministerie van Defensie stelde al eerder een onderzoek in naar de door Kroon beschreven gebeurtenissen, nadat hij die zelf bij de toenmalige Commandant der Strijdkrachten, Tom Middendorp, gemeld zou hebben. Na een jaar onderzoek werden geen bewijzen voor het verhaal van de majoor gevonden. Begin dit jaar heeft Defensie de melding aan het OM voorgelegd.

Na de verklaring begin dit jaar van de met de Militaire Willems-Orde onderscheiden Kroon, werden uit veiligheidsoverwegingen commando's teruggehaald uit Afghanistan. Het verhaal van de majoor zorgde voor veel commotie.

De advocaat van Kroon, Geert-Jan Knoops, stelde in mei dat hij wel bewijs heeft gezien dat zijn cliënt korte tijd opgesloten is geweest in Afghanistan.