Dronken bruidegom mist trouwdag na politieachtervolging in Leiderdorp

De man sloeg op de vlucht toen de politie de bestuurder wilde controleren. "Met hoge snelheid ging hij er vandoor", schrijft het politiekorps op Facebook.

Een korte en wilde achtervolging volgde, waarna de man uit de auto sprong en de tuinen aan de Maria van Hongarijelaan in rende. Hij liet daarbij zijn toekomstige vrouw achter in de auto. Niet veel later vond de politie de man in een tuin. Daar bleek dat hij naast dat hij te veel gedronken had, ook niet in het bezit van een rijbewijs was. "Tijdens de aanhouding vond hij het ook nodig ons te beledigen", aldus de politie.

Op het politiebureau vertelde de man dat het zijn trouwdag was en dat de bruid nog in de auto zat. Het huwelijk is tot nader order uitgesteld.

