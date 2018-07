'Nederlands bedrijf leverde voor miljoenen aan materiaal voor bouw Krim-brug'

De directeur van Enerpac Heavylifting is inmiddels ontslagen en als verdachte aangemerkt, schrijft de Gelderlander donderdag. Het bedrijf leverde de liftmachines waarmee de brug werd geplaatst.

Daarmee zijn mogelijk de regels van de Europese Unie overtreden. Het Hof van Justitie van de EU noemt de bouw van de brug van Rusland naar de Krim een inbreuk op de territoriale integriteit van Oekraïne.

Enerpac is onderdeel van de Amerikaanse multinational Actuant. In een reactie aan de Gelderlander stelt het bedrijf dat het zichzelf heeft gemeld bij de Nederlandse justitie. Volgens Actuant hebben ze apparatuur geleverd aan een Russisch bedrijf, maar was het niet op de hoogte dat de materialen zouden worden gebruikt voor de Krimbrug.

Volgens een woordvoerder van het OM is het onderzoek in tegenstelling tot het bericht van de Gelderlander niet uitgebreid. Zij verwijst naar het bericht van mei, waarin werd gemeld dat de betrokkenheid van zeven Nederlandse bedrijven bij de bouw wordt onderzocht. Het OM gaat niet in op namen van bedrijven.

Het onderzoek is destijds geopend naar aanleiding van de berichtgeving van de krant.

De Gelderlander onderzoekt de zaak al langer. In mei kwam aan het licht dat het Openbaar Ministerie (OM) de betrokkenheid van zeven Nederlandse bedrijven bij de bouw onderzoekt. Vorige week stelde krant dat AkzoNobel en Mammoet door de Oekraïense justitie worden onderzocht voor hun betrokkenheid bij de bouw.

Geannexeerd

De Krim, voorheen onderdeel van Oekraïne, werd in maart 2014 door Rusland geannexeerd. De annexatie werd door het Westen sterk veroordeeld en dat leidde tot economische sancties. Zo mogen Europese bedrijven geen goederen uit de Krim importeren en mogen zij er niet investeren. Vanwege de sancties is het meewerken aan de brug ook niet toegestaan.

De negentien kilometer lange brug werd gebouwd omdat er vanuit Rusland geen directe brug naar het schiereiland was. Vanaf mei is de brug geopend voor verkeer.

