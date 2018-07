Utrecht heeft opnieuw drukste station van Nederland

Kort daarachter staat Amsterdam Centraal, dat gemiddeld 184.000 reizigers op een doordeweekse dag verwerkt, een stijging van 6 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

De vijf grootste stations zijn Utrecht Centraal, Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal en Schiphol Airport. Op deze stations groeide het aantal reizigers met gemiddeld 5 procent. De grootste stijger van de grote vijf is Schiphol met 9 procent naar zo'n 86.000 in- en uitstappers. De oorzaak daarvan is de grote groei van de luchthaven.

Ook Amsterdam Zuid groeit razendsnel. Met circa 54.500 passagiers kende dat station een stijging van 20 procent en door de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn verwacht de NS dat het nog verder zal doorgroeien. De grootste daler is Dordrecht Zuid, dat met 18 procent daalt naar ruim duizend in- en uitstappers vanwege aanpassingen in de dienstregeling. De kleinste NS-stations zijn Eijsden met 181 in- en uitstappers en Soest (218).

In 2017 bedroeg het totale aantal reizen op een gemiddelde werkdag ongeveer 1,3 miljoen. De stijging van het aantal in- en uitstappers concentreert zich vooral in de stedelijke gebieden en de groei is sterker in de spits dan tijdens de daluren.