Politie treft computergestuurde hennepkwekerij aan in Sint Willebrord

Een 'opticlimate' is een klimaatbeheersingssysteem dat ervoor zorgt dat in de ruimte waar de planten staan het goede klimaat ontstaat. De hennepplanten zouden dan onder optimale omstandigheden kunnen groeien. Zo zijn alleen voor het water geven en knippen van de toppen mensen nodig.

De ontdekking werd gedaan tijdens een integrale actie in samenwerking met de gemeente Rucphen. De kwekerij had een capaciteit van 1.400 planten. In de eerste ruimte in de loods stonden 850 plukrijpe planten in de woning en in de tweede ruimte werden 580 bakken aangetroffen waarin geplant kon worden. Verder werd illegaal stroom afgetapt.

De kwekerij wordt momenteel geruimd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.