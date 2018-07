Koning mag geen zonnepanelen plaatsen op dak van zijn paleis

De vorst heeft de strijd echter niet opgegeven, zo vertelde hij woensdag in Amsterdam.

Hij sprak er met leden van een duurzaamheidscommissie van een Vereniging van Eigenaren. Die wil op vijf huizen aan de Marcantilaan ook zonnepanelen plaatsen.

Koningin Beatrix had zich in april 2011 bij een bezoek aan het zonnepanelenfabriek Solarwatt in Dresden tijdens een staatsbezoek aan Duitsland al eens beklaagd over de bureaucratische hindernissen voor plaatsing van zonnecollectoren. Toen was dat voor de kas van Huis ten Bosch.

Rolf Steenwinkel, directeur van Amsterdam Energie, steunt de koning in zijn plannen. De hoofdstad heeft in 2014 het beleid omgegooid ten aanzien van monumenten. Daar mogen onder voorwaarden zonnepanelen op monumentenpanden geplaatst worden.

