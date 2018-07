Jos van Rey noemt ontnemingszaak 'rancune van OM'

Het Openbaar Ministerie (OM) probeert via de rechter een kleine 3 ton van de oud-VVD'er terug te vorderen in vervolg op zijn eerdere veroordeling wegens corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen.

Woensdag was de eerste inleidende zitting in de ontnemingszaak, die na de zomer verder wordt behandeld. Gitte Stevens, de advocaat van Van Rey, zette vraagtekens bij veel bedragen die het OM noemde. Diner- en hotelbonnetjes zouden volgens haar niet op conto van Van Rey geschreven mogen worden. Of een door hem voorgeschoten en later terugbetaald bedrag zou niet in de berekening staan. Ook steggelt het OM volgens Stevens over kwesties van slechts 3 euro.

Ze verzocht de rechtbank om een onafhankelijke deskundige aan te stellen, omdat het OM ''zeer onzorgvuldig" is geweest in de berekening van het bedrag dat in totaal 296.723,86 euro is. ''Dit alles moet zorgen voor een negatieve sfeer rondom Van Rey."

Rancuneus

Volgens de oud-VVD'er is het OM rancuneus vanwege een onlangs over hem verschenen biografie waar justitie niet positief in beschreven wordt. Volgens het OM loopt de ontnemingszaak echter al langer en is deze niet in de afgelopen vier weken opgetuigd.

De zaak gaat na de zomer verder met onder meer de reactie van het OM op de verzoeken van de verdediging en de besluiten van de rechtbank. Wanneer de inhoudelijke behandeling is, is nog niet duidelijk.

Corruptie

Van Rey werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. De 'onderkoning van Roermond', zoals hij ook wel wordt genoemd, zou giften hebben aangenomen van Piet van Pol, die projecten voor de gemeente realiseerde en met wie hij al meer dan veertig jaar bevriend is. Daarnaast is hij veroordeeld voor onder meer het lekken van vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond.

De politicus heeft cassatie aangetekend tegen deze uitspraak. De Hoge Raad moet zich daar nog over uitspreken.

