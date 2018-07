Zes kinderen gewond na omvallen springkussen Emmen

Vijf kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie Drenthe. Eén van hen is zwaargewond. Een zesde kind is behandeld in het winkelcentrum waar het springkussen stond. De leeftijden van de kinderen zijn nog niet bekend.

De brandweer heeft het luchtkussen opgetild om te kijken of omstanders eronder waren beland, maar dat was niet het geval. Hoe het springkussen heeft kunnen omvallen, is nog niet bekend.

Het omgevallen speeltoestel maakte deel uit van een gratis springkussenfestival bij het winkelcentrum Emmerhout.

