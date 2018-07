Vernieler ruiten koosjer restaurant Amsterdam niet terug de cel in

De 29-jarige dader moet daarnaast de materiële schade aan het restaurant betalen. De voorwaardelijke straf van vier weken is opgelegd met een proeftijd van twee jaar. De rechtbank oordeelt dat de man met zijn actie veel angst en onrust heeft veroorzaakt en noemt dat ontwrichtend voor de stad en onacceptabel. De dader mag twee jaar lang niet binnen honderd meter van het restaurant komen.

Naast de celstraf zal de man een behandeling krijgen in een psychiatrische inrichting en zal hij begeleid moeten wonen. Ook wordt hij onder toezicht van de reclassering geplaatst.

Volgens het Openbaar Ministerie koos de aanklager expres een joods restaurant uit voor zijn "onacceptabele meningsuiting". De dader verklaarde eerder dat hij tot zijn actie overging omdat hij boos was over een verklaring van president Trump, waaruit bleek dat die Jeruzalem aanwees als hoofdstad van Israël.

Psychiatrisch onderzoek

De man, die een Palestijnse vlag in de hand had, riep bij zijn daad op 7 december onder andere 'Allahu akbar'. Het restaurant HaCarmel was op dat moment gesloten en er waren geen mensen. De man werd door agenten overmeesterd.

Uit psychiatrisch onderzoek is gebleken dat de dader een posttraumatische stress-stoornis heeft, onder meer door zijn verblijf in een vluchtelingenkamp in Syrië, een traumatische reis naar Nederland en het verlies van zijn vader, broer en dochter. Ook heeft hij een verstandelijke beperking, is hij agressief en reageert hij slecht op cannabisgebruik. De rechtbank verklaart de man verminderd toerekeningsvatbaar.

Eigenaren

Eerder stapte de eigenaar van het joodse restaurant naar de rechter omdat hij de man wilde laten laten vervolgen voor terroristische motieven. Het Openbaar Ministerie (OM) laat de man echter alleen vervolgen voor vernieling en diefstal.

De eigenaren van HaCarmel willen een schadevergoeding van A. Via hun advocaat vorderden ze 18.000 euro, voor onder meer reparatie van de ruiten, omzetderving en rechtsbijstand. Ook eiste de advocaat een symbolische 3 euro smartengeld, een euro voor elke vennoot van HaCarmel.

