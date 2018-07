'Verdachte Achraf B. vertelde getuige over liquidatie van Martin Kok'

Dat werd woensdag duidelijk tijdens de pro-formazitting tegen Achraf B. in de extra beveiligde rechtbank Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp. Bij de zitting was B. aanwezig.

Kok werd op 8 december 2016 doodgeschoten op de parkeerplaats van seksclub Boccaccio in Laren. Eerder die avond overleefde hij, zonder dat te weten, een aanslag op zijn leven voor het hotel CitizenM in Amsterdam.

Verhoor

Getuige Anouar B. is door de Nederlandse politie verhoord in Marokko en zou daar de belastende verklaring over Achraf B. hebben afgelegd. De officier van justitie zei woensdag op zitting dat het gesprek met de Nederlandse en ook Marokkaanse rechercheurs nog moet worden uitgewerkt en kon daarom niet verder ingaan op de inhoud van de getuigenis.

Wel voegde de officier eraan toe dat uit veiligheidsoverwegingen er mogelijk nog stukken uit die verklaring moeten worden verwijderd voordat deze aan de advocaat van Achraf B., Guy Weski, kan worden verstrekt.

Weski was erg benieuwd onder welke omstandigheden de verklaring van Anouar B. was afgelegd en of hij mogelijk door de Marokkaanse politie is gedwongen iets te zeggen. Volgens de officier is hier geen enkel aanknopingspunt voor.

Marokko

Opvallend genoeg wordt Anouar B. zelf verdacht van betrokkenheid bij het plaatsen van een bom onder de auto van Kok op 2 juli 2016. Op het explosief werd een mengprofiel met onder andere DNA van de man uit Utrecht aangetroffen, maar was er te weinig bewijs om hem vast te houden. Het explosief werd op tijd ontdekt en kon onschadelijk worden gemaakt.

De Nederlandse crimineel zit op dit moment vast in Marokko op verdenking van betrokkenheid bij een zogenoemde vergismoord in Marrakech. Het slachtoffer was een 29-jarige geneeskundestudent en zoon van een Marokkaanse rechter. Hij kreeg een kogel in zijn hoofd.

Het daadwerkelijke doelwit zou de eigenaar van café La Creme zijn, een Nederlands Marokkaanse crimineel. De twee mogelijke schutters, eveneens Nederlanders, konden kort na de moord worden aangehouden.

DNA

De 25-jarige Achraf B. uit Utrecht werd in april aangehouden. Hij wordt verdacht van het medeplegen van, dan wel medeplichtigheid aan de moord op Kok en de mislukte poging daartoe.

Hij kwam in beeld nadat zijn DNA op twee telefoons werd aangetroffen die in de buurt zijn aangestraald bij het hotel waar de mislukte moordpoging op Kok plaatsvond en in de buurt van de seksclub in Laren.

B. wordt ook vervolgd voor wapen- en drugsbezit en het witwassen van geld. Weski laat weten dat het geld en het wapen zijn aangetroffen op de locatie waar zijn cliënt verbleef, maar dat de woning niet op diens naam staat. B. ontkent dan ook dat die spullen van hem zijn.

Zakaria A.

Naast B. wordt ook Zakaria A. verdacht van betrokkenheid bij de moord op Kok. Hij hoefde niet voor de rechter te verschijnen, omdat er twijfels zijn ontstaan over een belangrijk bewijsstuk, een bewegingsanalyse van A. Het OM ging ervan uit dat de man te zien was op de beelden van de mislukte liquidatie.

Maar na een tegenrapportage van het NFI, aangevraagd door de advocaat van A., Jan-Hein Kuijpers, is justitie daar niet meer zo zeker van. Kuijpers heeft de verklaring van Anouar B. ook ingezien en die blijkt ontlastend voor zijn cliënt. Hij is daarom behoorlijk verbolgen dat hij hier niet van op de hoogte is gesteld ondanks dat het verhoor van de man al in maart plaatsvond.

Anouar B. noemt in zijn getuigenis namen van betrokkenen bij de liquidatie van Kok, maar zegt niks te weten over de eventuele betrokkenheid van A. Kuijpers heeft aan de officier om uitleg gevraagd.