Ex-drugsbaron krijgt twaalf jaar cel voor doden schoonzoon

Het lichaam van Wassink werd bijna vier jaar geleden ingepakt in een blauw zeil gevonden in het Markkanaal bij Breda. Twee dagen daarvoor was hij doodgeschoten in zijn slaapkamer van zijn woonwagen in Roosendaal. Zijn schoonvader was een van de laatsten die het slachtoffer levend heeft gezien.

De rechtbank in Breda oordeelt dat er genoeg bewijs is dat L. zijn schoonzoon heeft doodgeschoten. Zijn dna is aangetroffen op het gebruikte vuurwapen, op een poetsdoek waarin het was verborgen en op een matras die in een auto op het perceel van de woonwagen werd gevonden. De ontkenning en alternatieve verklaring van Kobus L. gelooft de rechter niet.

De reden voor de 'kille' en 'laffe' afrekening is nooit duidelijk geworden. L. zou een motief hebben vanwege ruzie tussen Wassink en zijn vriendin, de dochter van Kobus.

Celstraf

Verdachte Kobus L. werd in 2015 aangehouden voor de dood van zijn schoonzoon en na een half jaar voorarrest vrijgelaten. Hij was woensdag niet bij de uitspraak aanwezig. De rechtbank bepaalde dat hij direct terug moet naar de gevangenis.

L. zat in het verleden vijftien jaar celstraf uit voor import van cocaïne, mogelijk met hulp van de huidige president van Suriname Desi Bouterse. Vanwege vluchtgevaar zat hij het grootste deel van zijn straf in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Hij kwam in 2003 vervroegd vrij.