Dood van parachutist (19) in Teuge was noodlottig ongeval

Dat meldt de Landelijke Eenheid van de politie woensdag na een bericht in de Stentor.

De vrouw uit Hilversum is bij de landing hard op de grond terechtgekomen. Ze is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht en daar is ze overleden.

Wat er precies is misgegaan, is volgens de politie "niet vast te stellen". Haar uitrusting was in orde. "Het is een noodlottig ongeval, er is iets verkeerd gegaan bij de landing", aldus een politiewoordvoerder.

Voor het onderzoek is onder meer gesproken met getuigen. Uit de gesprekken is gebleken dat er geen andere mensen bij het ongeluk betrokken waren.

De onderzoeksleider heeft eerder tegen de Stentor gezegd dat het ingewikkeld was om het ongeval te onderzoeken, omdat de vrouw buiten het zichtveld van het paracentrum was terechtgekomen.

