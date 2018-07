Tweede verdachte opgepakt voor aanval op redactie Panorama met raketwerper

De rol van de verdachte wordt nog onderzocht, zegt de politie woensdag. Volgens Panorama zelf gaat het om de mogelijke schutter.

Enkele uren na de beschieting is al een 41-jarige man aangehouden. Hij is president van Chapter Silencio van de motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. Eerst werd gedacht dat hij de schutter was, maar na onderzoek bleek dat hij niet ter plaatse was op het moment van de beschieting. Wel wordt hij nog vastgehouden op verdenking van betrokkenheid.

De politie meldt dat nog niet duidelijk is of de 25-jarige Rotterdammer lid is van een motorclub. De verdachte zit in beperkingen. Dit betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Motief

Het pand van Pijper Media, de uitgever van bladen als Panorama, is op donderdagavond 21 juni beschoten. Niemand is daarbij gewond geraakt. Het projectiel sloeg in aan de kant van het gebouw waar de redacties van de mannenbladen zitten.

Het is niet bekend wie of wat het doelwit was en wat het motief achter de aanval is.

