HU aansprakelijk voor studievertraging door late aanvraag BIG-registratie

De studenten, die vertegenwoordigd worden door het Landelijk Studenten Rechtsbureau, spanden de zaak aan, omdat de school voor hen te laat een BIG-registratie aanvroeg.

De registratie is een vereiste om in de zorg te kunnen werken. Zonder BIG-registratie konden de studenten niet op stage, wat een verplicht onderdeel is bij het afstuderen.

In het vonnis is meegewogen dat de school de studenten, die opgeleid worden tot ambulancemedewerkers, anesthesiemedewerkers en medewerkers op de spoedeisende hulp, niet tijdig heeft geïnformeerd. De rechter vindt dat ook een student is benadeeld die geen studievertraging had opgelopen, maar geen baan kon vinden door het ontbreken van een BIG-registratie.

Een woordvoerder van de hogeschool laat weten dat de school kennis heeft genomen van de uitspraak en zich gaat beraden op eventuele vervolgstappen.

In juli werd de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in een tussenvonnis eveneens verantwoordelijk gesteld voor de studievertraging van een student die een soortgelijke studie volgde.

