OM in hoger beroep tegen vrijspraak van moeder Sharleyne

Het OM had tien jaar cel geëist tegen de verdachte. De rechtbank in Assen besloot maandag echter om de vrouw vrij te spreken, omdat er te weinig bewijs voor een veroordeling is.

Justitie is ervan overtuigd dat de vrouw haar achtjarige dochter eerst heeft gewurgd en daarna over de reling van het flatgebouw waar ze woonden heeft gegooid. Het meisje werd in de nacht van 7 op 8 juni in 2015 gevonden onderaan de flat in Hoogeveen.

"Tijdens de strafzitting heeft de officier van justitie uitvoerig uiteengezet waarom er voldoende bewijs is om tot een veroordeling te komen. De rechtbank is in het vonnis op veel van die punten niet ingegaan", aldus het OM.

De rechtbank twijfelde of het meisje over de reling van haar flat is gegooid. Er kon niet met zekerheid gesteld worden dat ze is gewurgd en getuigenverklaringen werden niet betrouwbaar geacht.

Vrijspraak

De advocaat van J., Paul van Jaarsveld, pleitte al voor vrijspraak, omdat niet kan worden uitgesloten dat het om een ongeluk of zelfmoord gaat. Er zijn geen getuigen die hebben gezien dat de vrouw het kind over de reling heeft gegooid.

De moeder heeft altijd betrokkenheid ontkend. Het OM besloot na het eerste onderzoek naar de dood van Sharleyne niet over te gaan tot vervolging. De vader startte echter een zogeheten artikel 12-procedure, waarna het hof heeft besloten dat justitie alsnog moest overgaan tot vervolging.

De officier van justitie heeft tijdens de rechtszaak moeten toegeven dat er destijds fouten zijn gemaakt in het eerste onderzoek.

