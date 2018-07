Verdachte vrijgesproken van doodsteken vijftienjarige Almeerder

De rechtbank in Lelystad oordeelde dinsdag dat deze jongen niet degene was die het mes bij zich had waarmee het slachtoffer werd gestoken. Ook wist hij niet dat de andere verdachte het mes bij zich had en was hij niet bij het steekincident betrokken.

Het Openbaar Ministerie (OM) had voor hem om vrijspraak gevraagd. Aanvankelijk was hij aangeklaagd voor het medeplegen van doodslag en openlijke geweldpleging.

De nu vrijgesproken jongen was samen met een andere verdachte opgepakt na de fatale steekpartij op het Pirellipad in Almere op 12 december vorig jaar. De andere zestienjarige jongen is nog wel verdachte en hoort zijn vonnis volgende week. Tegen hem is één jaar jeugddetentie en jeugd-tbs geëist, de maximale straf voor een minderjarige van destijds vijftien jaar.

Shaqil werd neergestoken tijdens een ruzie. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed.

De zaak is door de rechtbank achter gesloten deuren behandeld, omdat het om minderjarige verdachten gaat.