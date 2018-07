Vijftien jaar cel voor liquidatiepoging Utrechtse wijk Zuilen

De 31-jarige en 40-jarige mannen hebben van een opdrachtgever de taak gekregen om op het slachtoffer te schieten. Ze hadden hun daad zorgvuldig voorbereid, meent de rechtbank. De mannen hadden onder meer het adres van het slachtoffer en het kenteken van zijn auto. In een gestolen auto gingen zij naar de plaats delict.

Een van de verdachten opende het vuur op het slachtoffer, toen hij uit zijn auto stapte. Het slachtoffer vluchtte en werd gevolgd door de schutter. Toen die nog een schot wilde lossen, weigerde het wapen. Het is een wonder dat het slachtoffer niet is geraakt, meent de rechtbank.

De verdachten reden weg in hun gestolen voertuig en staken het in brand in Nieuwerbrug aan den Rijn. Een tweede vluchtauto startte niet en vatte vlam, waarna de mannen een weiland in zijn gevlucht en later zijn aangehouden. De mannen hebben een bekentenis afgelegd.

Roekeloos

De verdachten hebben roekeloos gehandeld door midden in een woonwijk met een automatisch wapen te schieten, vindt de rechter. Het slachtoffer zit ondergedoken en heeft een depressie en een posttraumatische stresstoornis. Ook hebben de mannen volgens de rechtbank angst opgeroepen bij buurtbewoners.

Toch valt de straf lager uit dan de eis van het OM. Dit komt doordat de rechtbank heeft gekeken naar vergelijkbare zaken en uitspraken. De daders krijgen verder nog een contactverbod opgelegd. Ze mogen geen contact met het slachtoffer opnemen.