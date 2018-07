NVWA: 'Bestrijden Aziatische bosmug in Flevoland heeft geen zin meer'

Daarvoor pleiten onderzoekers van de NVWA en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Omdat de bestrijding op nieuwe vestigingslocaties wel effectief kan zijn, wordt geadviseerd om de muggen op die plekken wel te bestrijden.

De Aziatische bosmug (Aedes japonicus) werd in 2012 aangetroffen in Nederland en bleek destijds al in grote delen van Lelystad voor te komen. Deze mug speelt mogelijk een rol bij de overdracht van een zeldzame ziekte die voorkomt in een klein deel van de Verenigde Staten.

Daarom is destijds geadviseerd om de populatie van deze mug te beheersen, maar niet koste wat kost uit te roeien. Inmiddels blijkt uit monitoring dat de mug zich op meer plaatsen in de regio heeft gevestigd. Daarmee wordt het steeds moeilijker om de Aziatische bosmug op deze locatie te bestrijden. Daardoor staan de kosten niet meer in verhouding tot het effect en de risico's.

De NVWA heeft de afgelopen twee jaar meer dan dertienduizend Aziatische bosmuggen aangetroffen in de buurt van Lelystad.