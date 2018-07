Defensie bevestigt vervuilde grond kazerne Vlissingen, Kamer wil opheldering

"Dit zaakje stinkt", twittert John Kerstens van de PvdA. Hij stelt net als de PVV Kamervragen over de zaak. Selima Belhaj (D66) wil dat staatssecretaris Barbara Visser "zo snel mogelijk duidelijkheid" geeft. "Dit klinkt niet goed."

Ook militairen vakbonden willen weten hoe het zit. "Defensie heeft weer wat uit te leggen", aldus VBM. Marc de Natris van vakbond GOV/MHB wil weten wie de kosten voor de sanering gaat dragen. Hij is "verrast" door de berichten over ernstige vervuiling.

Een woordvoerder van Defensie laat weten dat 3 hectare grond moet worden gesaneerd. Die is vervuild met onder meer zware metalen, pac's en pcb's. Hij spreekt van een "behoorlijke vervuiling" hier. De rest van het terrein, dat in totaal 70 hectare groot is, is volgens hem niet vervuild.

Openbare informatie

De zegsman stelt dat deze informatie in openbare stukken staat. "De Kamer zou hiervan op de hoogte moeten zijn", zegt hij. In een openbare halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van de verhuizingsplannen in 2016 werd ook gesproken over de plannen die met de provincie Zeeland zijn gemaakt over de sanering van het terrein.

Hoeveel de sanering gaat kosten, kan Defensie niet zeggen. "Die informatie maakt onderdeel uit van de aanbesteding", legt de woordvoerder uit. Hierover wordt dit najaar naar verwachting een besluit gemomen.

Ernstig vervuild

EenVandaag en Follow the Money maakten dinsdag melding van de vervuiling. Het ministerie van Defensie en de provincie zouden deze informatie volgens de twee media niet hebben gedeeld met de mariniers, de vakbonden of de Tweede Kamer.

Follow the Money en EenVandaag baseren zich naar eigen zeggen op geheime rapportages van het ministerie van Defensie en de provincie Zeeland. Het gebied is vervuild geraakt doordat chemiebedrijven jarenlang hun afval op het terrein hebben gestort. Het zou volgens toxicologen gevaarlijk zijn om met de grond in contact te komen, omdat er koper, lood en cyanide in zit.

Het bodemonderzoek is pas verricht nadat de Tweede Kamer in 2012 had ingestemd met de verhuizing. De beslissing van de toenmalige minister van Defensie Hans Hillen en de Kamer ging gepaard met de belofte van de provincie Zeeland dat het terrein bouwrijp zou worden opgeleverd.

Leegloop

Het voornemen van het kabinet om de mariniersbasis van Doorn naar Vlissingen te verhuizen, ligt al enige tijd onder vuur. Veel mariniers willen niet naar Zeeland verhuizen en hebben daarom zelfs een andere baan gezocht. De vakbonden waarschuwen dat nog meer mariniers het korps gaan verlaten als de verhuizing doorgaat.

Het kabinet zei onlangs niet van het voornemen te willen afzien, omdat de Tweede Kamer het besluit in 2012 heeft gesteund. Een deel van de Kamer wil een pas op de plaats maken. Voor regeringspartij D66 staat het besluit weer ter discussie. De PVV'er Emiel van Dijk wil dat serieus wordt onderzocht of het onderkomen in Doorn kan worden opgeknapt. Isabelle Diks (GroenLinks) wil een pauze inlassen in het aanbestedingsproces van de nieuwe kazerne.

Volgens staatssecretaris Barbara Visser van Defensie zal het stoppen met de procedure leiden tot claims van tientallen miljoenen euro's. Er is besloten om Doorn te verlaten, omdat de kazerne daar te klein is en er geen mogelijkheden tot uitbreiding zouden zijn.

