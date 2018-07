'Beoogd terrein marinierskazerne in Vlissingen is ernstig vervuild'

Ook de provincie Zeeland zou al sinds 2011 van de vervuiling op de hoogte zijn. De provincie en Defensie hebben deze kennis echter niet gedeeld met de mariniers, de vakbonden of de Tweede Kamer.

Follow the Money en EenVandaag baseren zich op geheime rapportages van het ministerie van Defensie en de provincie Zeeland. Het gebied zou vervuild zijn geraakt, doordat chemiebedrijven jarenlang hun afval op het terrein hebben gestort. Het zou volgens toxicologen gevaarlijk zijn om met de grond in contact te komen, omdat er koper, lood en cyanide in zit.

Het bodemonderzoek is pas verricht nadat de Tweede Kamer in 2012 had ingestemd met de verhuizing. De beslissing van de toenmalige minister van Defensie Hans Hillen en de Kamer ging gepaard met de belofte van de provincie Zeeland dat het terrein bouwrijp zou worden opgeleverd.

Leegloop

Het voornemen van het kabinet om de mariniersbasis van Doorn naar Vlissingen te verhuizen, ligt al enige tijd onder vuur.

Veel mariniers willen niet naar Zeeland verhuizen en hebben daarom zelfs een andere baan gezocht. De vakbonden waarschuwen dat nog meer mariniers het korps gaan verlaten als de verhuizing doorgaat.

Het kabinet zei onlangs niet van het voornemen te willen afzien, omdat de Tweede Kamer het besluit in 2012 heeft gesteund.

Serieus onderzoek

Een deel van de Kamer wil een pas op de plaats maken. Voor regeringspartij D66 staat het besluit weer ter discussie. De PVV'er Emiel van Dijk wil dat serieus wordt onderzocht of het onderkomen in Doorn kan worden opgeknapt. Isabelle Diks (GroenLinks) wil een pauze inlassen in het aanbestedingsproces van de nieuwe kazerne.

Volgens staatssecretaris Barbara Visser van Defensie zal het stoppen met de procedure leiden tot claims van tientallen miljoenen euro's. Er is besloten om Doorn te verlaten, omdat de kazerne daar te klein is en er geen mogelijkheden tot uitbreiding zouden zijn.

De woordvoerder van Defensie was dinsdagochtend nog niet voor commentaar bereikbaar.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!