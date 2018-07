Mbo-opleidingen voortaan verantwoordelijk voor lesmateriaal studenten

Dat is de uitkomst van overleg tussen het ministerie van Onderwijs, de MBO Raad en de belangenorganisatie voor mbo'ers JOB.

De bedoeling is dat de benodigde spullen aan studenten ter beschikking worden gesteld, maar eigendom blijven van de onderwijsinstellingen. Voorheen was het zo dat studenten van sommige scholen zelf spullen moesten kopen.

"Het is goed dat er duidelijkheid is. Want door die duidelijkheid maken we het mbo nog toegankelijker. Iedereen moet onderwijs kunnen volgen. Ook als je portemonnee minder goed gevuld is", aldus minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Sommige andere spullen, zoals boeken en laptops, blijven studenten in principe zelf aanschaffen. Welke spullen nodig zijn, bepalen opleidingen in samenspraak met de studentenraad.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!