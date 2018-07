Bommelding op Eindhoven Airport, vliegtuig Ryanair ontruimd

De marechaussee onderzoekt de dreiging.

In het vliegtuig is een brief gevonden waarin een dreigement wordt geuit. De marechaussee zet speurhonden in om te kijken of er mogelijk explosieven aan boord zijn. De marechaussee wilde niet bevestigen dat in de brief gedreigd is met een bom.

De vlucht had om 20.10 uur moeten vertrekken, blijkt uit de gegevens de vliegtuigsite Flightradar24.com.

Ontruiming

Een lokale Eindhovense website meldt dat het vliegtuig vlak voor vertrek is ontruimd. Alle passagiers zijn uit het toestel gehaald.

De bomdreiging zou specifiek gericht zijn tegen deze vlucht van Ryanair naar Schotland. Het is niet duidelijk of het gaat om een grap of een serieuze bommelding.

Het vliegveld is niet gesloten volgens de marechaussee. Wel mogen andere gelande toestellen nog niet naar hun gate, twitteren passagiers vanuit de vliegtuigen. Sommige mensen wachten al twee uur tot ze uit het vliegtuig mogen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!