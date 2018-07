Schiphol pleegde bij stroomstoring te weinig overleg met andere partijen

Verder moeten alle partijen beter nadenken welke impact een besluit zoals het afsluiten van wegen heeft. Dit staat in een evaluatie van Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, de Veiligheidsregio Kennemerland en de Koninklijke Marechaussee.

De evaluatie werd uitgevoerd onder leiding van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Door een stroomstoring vielen op Schiphol in de vroege ochtend op 29 april check-insystemen en vluchten uit. Om drukte op te luchthaven in te dammen, werden toegangswegen naar Schiphol afgesloten en reden er geen treinen meer. Mensen stapten al op de snelweg uit met hun koffers.

Onno Hoes

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) is in opdracht van Schiphol bezig met een onderzoek naar de stroomstoring. Dat moet eind deze zomer klaar zijn. In een vorige maand gepubliceerde tussenrapportage stellen de onderzoekers dat de stroomstoring het gevolg was van een ''opeenvolging van gebeurtenissen".

De conclusie van de evaluatie komt overeen met een rondgang die NU.nl begin mei al maakte. Hieruit bleek dat diverse belangrijke partijen niet waren geraadpleegd door Schiphol en de Koninklijke Marechaussee over het afsluiten van de luchthaven na de stroomstoring. Ook burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer, die het besluit om wegen af te sluiten had moeten nemen, was van tevoren niet geïnformeerd.

​Voldongen feit

De gemeente Haarlemmermeer, de veiligheidsregio Kennemerland en Rijkswaterstaat werden wel op de hoogte gesteld van de sluiting, maar mochten geen advies uitbrengen. "We werden niet geconsulteerd, maar geconfronteerd. En dit heeft consequenties gehad", liet een woordvoerder van de veiligheidsregio toen weten.

Ook KLM, de grootste gebruiker van de luchthaven, was niet vooraf om een oordeel gevraagd, maar kreeg naar eigen zeggen het besluit als een voldongen feit gepresenteerd. De provincie Noord-Holland is ook niet betrokken in het overleg, maar zegt dat dit ook niet hoeft bij het sluiten van de rijksweg of de luchthaven.

