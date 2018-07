Brandweer bestrijdt grote brand in duingebied Goeree-Overflakkee

Er zijn veel brandweervoertuigen ter plaatse, maar door droogte is het vuur moeilijk te bestrijden. Dit meldt de veiligheidsregio.

De brand woedt vooral ondergronds.

Door de warme weersomstandigheden en het gebrek aan regen "staan de sloten in het gebied nagenoeg droog". Ook de harde wind blijkt een uitdaging voor de hulpdiensten. De rook waait richting het Grevelingenmeer. "In het gebied bevinden zich geen woningen of andere objecten waar (veel) mensen verblijven."

Estafettesysteem

De veiligheidsregio laat weten dat voertuigen via een estafettesysteem rijden om water te halen. Ook wordt in samenwerking met Waterschap Hollandse Delta georganiseerd "water via een kilometerslange brandslang te verplaatsen".

De politie brengt de brand in kaart vanuit een helikopter. Dit maakt het inzichtelijk voor de brandweer.

