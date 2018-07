Vier verdachten opgepakt voor handel in illegale afslankproducten

De verdachten hebben afslankproducten verkocht die vermoedelijk gevaarlijke stoffen bevatten. Er wordt geen melding gedaan over hun identiteit.

Op het etiket ontbreekt informatie over de samenstelling van de producten. De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA viel maandag binnen in een bedrijfspand en twee woningen in Zuid-Holland. Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van het Functioneel Parket.

De NVWA heeft in 2016 en 2017 een publiekswaarschuwing uitgedaan voor soortgelijke producten met gevaarlijke stoffen. Het gaat veelal om voedingsupplementen waarin het geneesmiddel sibutramine is verwerkt. Het gaat dan om pillen, poeders of bijvoorbeeld thee. Bijverschijnselen kunnen onder andere duizeligheid of hartklachten zijn.