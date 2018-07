Justitie mag verder met Klimopzaak tegen Muermans

De rechtbank in Roermond verwierp maandag een verzoek van Muermans' advocaat Maarten 't Sas om justitie niet ontvankelijk te verklaren wegens overschrijding van de redelijke termijn waarbinnen iemand moet voorkomen.

Muermans staat al ruim tien jaar als verdachte te boek van witwassen in een grote vastgoedfraudezaak, de Klimopzaak. Pas in april 2018 werd een dagvaarding tegen Muermans uitgebracht.

In de Klimopzaak werd een aantal verdachten veroordeeld wegens het op grote schaal benadelen van het Philips Pensioenfonds en het Bouwfonds. In 2008 werd Muermans voor het eerst in deze zaak verhoord. Justitie wil Muermans voor 1,3 miljoen 'plukken' voor zijn aandeel in de Klimopzaak. Justitie verdenkt Muermans van witwassen en valsheid in geschrifte.

Muermans stelt dat het lange wachten grote economische schade heeft veroorzaakt voor hem en zijn bedrijf. Hij reageerde na afloop van de zitting maandag zeer teleurgesteld op de beslissing van de rechtbank in Roermond.

Vertraging

Maar volgens de rechtbank lag het niet alleen aan het OM dat de procedure zo lang in beslag heeft genomen. Ook de verdediging van Muermans startte sinds 2011 allerlei procedures voor rechtbanken op, die tot vertraging leidden. Zo verklaarden twee rechtbanken, in Haarlem en Den Bosch, zich niet ontvankelijk of onbevoegd.

Verder verwees de rechtbank in Roermond maandag naar uitspraken van de Hoge Raad. Daarin werd bepaald dat een overschrijding van de redelijke termijn niet kan leiden tot niet-ontvankelijk verklaren van het OM.

De zaak tegen Muermans wordt behandeld in de week van 5 tot en met 9 november.