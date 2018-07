Uitgebrande vrachtwagen zorgt voor verkeershinder op A4 bij Hoofddorp

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten om vanaf Den Haag niet over de A4 richting Amsterdam te rijden. "Het kan zomaar zo zijn dat je dan een uur langer onderweg bent", aldus een woordvoerder.

Verkeer kan beter vanaf Den Haag over de A12 en de A2 naar Amsterdam rijden. "Dat is een flink stuk omrijden, maar het loont echt", vertelt de woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Door de brand zijn bij Hoofddorp slechts twee van de vijf rijstroken van de A4 richting Amsterdam open. De parallelbaan was ook enige tijd dicht, maar inmiddels is die weer opengesteld. Ook de A4 in de richting van Den Haag is volledig open.

Nasmeulen

De vrachtwagen, die geladen was met papier, vloog rond 13.00 uur na een klapband in brand. De chauffeur van de vrachtwagen slaagde er niet in om de brand zelf te blussen, maar kon wel de trailer loskoppelen.

Om het vuur makkelijker te kunnen blussen, haalde een kraan het brandende papier uit de wagen. Iets voor 16.00 uur had de brandweer de brand geblust.

Maar omdat het papier nog na kan smeulen, kost het volgens Rijkswaterstaat veel tijd om de vrachtwagen te bergen.