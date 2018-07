OM heeft onvoldoende bewijs tegen Zakaria A. voor moord op Martin Kok

Dat bevestigt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers tegenover NU.nl, die zegt dat het erop lijkt dat het OM "koudwatervrees" heeft gekregen. Woensdag is er een pro-forma gepland. Deze zitting geldt alleen nog voor medeverdachte Achraf B.

NU.nl wist eerder al te melden dat de verdenking tegen A. voor een belangrijk deel is gebaseerd op de rapportage van een bewegingsdeskundige, professor Otten. Die bekeek de camerabeelden van de mislukte aanslag op Martin Kok bij het hotel citizenM in Amsterdam op 8 december. De expert concludeerde dat dit A. moest zijn, maar een rapportage van een tweede deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft hier ernstige twijfels over doen ontstaan.

Volgens het NFI zijn er een aantal "belangrijke fouten" gemaakt door Otten en kan zijn conclusie niet langer standhouden. Genoeg reden voor het OM om de zaak tegen A. (nog) niet voor te laten komen. Wel is er volgens justitie nog voldoende verdenking tegen de man, die op dit moment een straf uitzit voor wapenbezit, en gaat het onderzoek naar hem onverminderd door.

Advocaat Kuijpers trok de deskundigheid van de bewegingsexpert al eerder in twijfel en noemt het bewijs tegen zijn cliënt "drie keer niks". Hij ziet bevestiging in de beslissing van het OM.

Telefoons

De verdenking tegen A. komt voort uit de vondst van twee telefoons in de Utrechtse woning van zijn moeder. Daar verbleef de 25-jarige man in mei vorig jaar. In het onderzoek naar de moord op Ranko Scekic werden de telefoons, een peilbaken en een wapen gevonden. Scekic is in juni 2016 in Utrecht vermoord. A. was korte tijd verdachte in deze zaak, maar werd uiteindelijk alleen veroordeeld voor wapenbezit.

Beide telefoons zijn aangestraald in de buurt van het hotel waar de mislukte moordpoging op Kok plaatsvond. Op de beelden is te zien dat Kok van achteren wordt benaderd door een man die een wapen op hem richt dat ogenschijnlijk weigert. De man rent weg en Kok, die in gesprek is met iemand, heeft niks door.

De twee telefoons worden op diezelfde dag, twee uur voor de moord op Kok, geregistreerd in de buurt van seksclub Boccaccio in Laren. Daar is de misdaadjournalist uiteindelijk doodgeschoten.

A. zegt dat de telefoons niet van hem zijn. Volgens advocaat Kuijpers is dat ook door de politie vastgesteld in het onderzoek naar Scekic. Daarnaast zou A. op de dag van de moord op Kok thuis zijn geweest bij zijn moeder om haar verjaardag te vieren.

Achraf B.

De tweede verdachte die is aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Kok, is Achraf B. De 25-jarige man uit Utrecht is in april aangehouden. Hij wordt verdacht van het medeplegen van, dan wel medeplichtigheid aan de moord op Kok en de mislukte poging daartoe.

Hij kwam in beeld nadat zijn DNA op een van de gebruikte telefoons is aangetroffen. Zijn advocaat Guy Weski laat weten dat zijn cliënt alle betrokkenheid bij de moord ontkent.

B. wordt ook vervolgd voor wapen- en drugsbezit en het witwassen van geld. Weski laat weten dat het geld en het wapen zijn aangetroffen op de locatie waar zijn cliënt verbleef, maar dat de woning niet op diens naam staat. B. ontkent dan ook dat die spullen van hem zijn.