Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid op weg na regen op dinsdag

Dat slijm bestaat uit olie- en rubberresten en stof wat wekenlang niet is weggespoeld. "Dat hoopt zich op als het gaat regenen en zorgt voor een slijmerige substantie waardoor het spekglad kan worden", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Net als bij gladheid in de winter adviseert Rijkswaterstaat de snelheid aan te passen aan de omstandigheden. "Omdat automobilisten in de zomer geen rekening houden met gladheid waarschuwen we, en hopen dat mensen zo alert zijn."

Waar Rijkswaterstaat in de winter kan strooien om de gladheid tegen te gaan is dat bij de zomerse gladheid niet mogelijk. "Er is niks aan te doen en er is regen voor nodig om het vuil weg te spoelen", legt de woordvoerder van Rijkswaterstaat uit.

Bij weinig regen spoelt de gladde substantie niet zomaar weg, daarvoor is een flinke bui nodig. Maar het ziet er volgens Weerplaza niet naar uit dat er zoveel regen gaat vallen. "De meeste regen valt aan de oostgrens. Het zou kunnen dat daar meer dan 5 millimeter valt. Maar in het zuidwesten zou het zelfs helemaal droog kunnen blijven", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Na twee dagen met wat meer bewolking en dus mogelijk ook neerslag wordt het weerbeeld vanaf woensdag weer hetzelfde als voorgaande weken. "Tot en met het weekend wordt het zonnig en valt er geen neerslag", aldus Weerplaza. "Het ziet er niet naar uit dat we de komende twee weken een omslag gaan krijgen. Het is nog niet te zeggen wanneer het echt flink gaat regenen."