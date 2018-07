Moeder vrijgesproken van ombrengen dochter Sharleyne (8)

Zo was er twijfel of het meisje over de reling van haar flat is gegooid, kon niet met zekerheid gesteld worden dat ze is gewurgd en werden getuigenverklaringen niet betrouwbaar geacht.

Het meisje werd in 2015 in de nacht van 7 op 8 juni gevonden bij de flat in Hoogeveen waar ze met haar moeder woonde. Aanvankelijk werd gedacht dat ze vanaf de tiende verdieping naar beneden was gevallen of zelfs was gesprongen.

Het Openbaar Ministerie (OM) achtte overtuigend bewezen dat J. het meisje eerst heeft gewurgd en daarna over de balustrade heeft gegooid. Het OM eiste daarom tien jaar gevangenisstraf.

Justitie acht de kans vrij groot dat het in hoger beroep gaat, maar wil eerst het vonnis uitgebreid bestuderen.

Twijfel

Een forensisch arts onderschreef op basis van verwondingen in haar nek dat het meisje is gewurgd. Twee deskundigen van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) twijfelen echter of dit wel is gebeurd. Sharleyne is uiteindelijk door de klap overleden.

De advocaat van J., Paul van Jaarsveld, pleitte voor vrijspraak, omdat niet kan worden uitgesloten dat het om een ongeluk of zelfmoord gaat. Er zijn geen getuigen die hebben gezien dat de vrouw het kind over de reling heeft gegooid. Volgens het OM is het scenario dat het meisje zelfmoord heeft gepleegd of per ongeluk is gevallen, niet aannemelijk.

''Ik ben blij met de afweging die de rechtbank heeft gemaakt. Net als ik zelf al had bepleit, vindt de rechtbank ook dat er geen bewijs is voor haar schuld'', aldus Van Jaarsveld. Hij wilde niet zeggen hoe zijn cliënte reageerde toen hij haar het nieuws vertelde. Ook wil hij niet kwijt waarom zij ervoor had gekozen om maandag niet aanwezig te zijn bij de uitspraak.

De advocaat van de vader noemt het daarentegen ''een zeer teleurstellende uitspraak die geen recht lijkt te doen aan de feiten, maar ook niet aan Sharleyne. Ook is het vonnis summier gemotiveerd''.

De voorlopige hechtenis van de vrouw wordt maandag al opgeheven.

Ontkenning

J. heeft altijd ontkend dat ze iets te maken heeft met de dood van haar dochter. Na het zien van het lichaam van haar dochter heeft ze naar eigen zeggen een soort black-out gekregen. Ze kan zich niet meer herinneren wat daarna is gebeurd. De vrouw was op de avond van de dood van Sharleyne onder invloed van alcohol.

De vader van Sharleyne wilde 100.000 euro smartengeld, volgens het OM moest dit bedrag worden beperkt tot 30.000 euro. Het OM besloot na het eerste onderzoek naar de dood van het meisje nog niet over te gaan tot vervolging. De vader startte echter een zogenoemde artikel 12-procedure waarna het hof heeft besloten dat het OM alsnog moest overgaan tot vervolging.

De officier van justitie moest tijdens de rechtszaak toegeven dat er destijds fouten zijn gemaakt in het eerste onderzoek.

