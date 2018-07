Zes aanhoudingen na schietpartij Enschede

De bestuurder is ook meegenomen voor verhoor.

Twee verdachten zijn direct in de omgeving aangehouden. In een woning aan de Kuipersdijk werden later de andere vier opgepakt. Hun identiteit is niet bekendgemaakt.

De aanleiding van de schietpartij is ook nog niet bekend. "Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten", aldus de politie.

