A2 richting Utrecht bij Den Bosch weer open na fataal ongeluk met quad

De quad is op de snelweg net voor de Maasbrug over de kop geslagen. De bestuurder is om het leven gekomen. De man die achterop zat, is zwaargewond geraakt. Meerdere hulpdiensten en een helikopter zijn ingezet. Het is nog onbekend waardoor de quad over de kop is geslagen.

Het is ook nog onduidelijk om wat voor type quad het gaat. Met bepaalde quads die een kentekenregistratie hebben, is het toegestaan om op snelwegen te rijden. Er zijn echter ook quads waarmee dat niet mag.

De politie is bij knooppunt Empel bezig geweest met een onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Dat was even na 23.00 uur afgerond, waardoor de weg kon worden vrijgegeven.

