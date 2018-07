Man aangehouden na steekpartij Tilburg met drie gewonden

Dat laat de politie weten. Een persoon is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere twee zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.

De politie dacht eerst nog dat er vier mensen gewond waren geraakt.

Het incident gebeurde op het terrein van een logistiekbedrijf aan de Aletta Jacobsweg in de Noord-Brabantse stad. Het terrein is afgezet door de politie om onderzoek te kunnen doen. De politie is rond 6.15 uur begonnen met het horen van getuigen.

Over de toedracht van de steekpartij kon de politie nog niets zeggen. Ook of de aangehouden verdachte de enige verdachte is, is nog niet bekendgemaakt.

