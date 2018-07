Zes huizen ontruimd vanwege brand in rijtjeswoning Sint Nicolaasga

De brandweer vermoedt dat de brand rond 4.00 uur is aangestoken door de bewoner, die een verwarde indruk maakte toen de hulpdiensten aankwamen.

De inwoners van alle andere woningen in het rijtje moesten hun huis verlaten, omdat de brand over kon slaan op die huizen.

Eerder in de nacht was er ook brand in twee restaurants in de Friese plaatsen Harlingen en Appelscha.

De brand in Harlingen woedde in het dak van restaurant De Twee Broertjes aan de Grote Bredeplaats in het centrum van Harlingen. Een voorbijganger zag de vlammen uit het dak slaan en alarmeerde de hulpdiensten.

Boven het restaurant is een woning, maar niemand raakte gewond. Het is onduidelijk hoeveel schade het pand en omliggende gebouwen hebben opgelopen.

Appelscha

In een pand in Appelscha was een grote brand. De brand ontstond in een schuur bij Eeterij Oud Duinen Zathe aan de Boerestreek. De brandweer voorkwam dat de brand oversloeg en meldt dat een bewoner met de schrik is vrijgekomen.

De oorzaken van de drie branden zijn nog niet bekend. De branden konnen allemaal snel worden geblust.

