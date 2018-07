Na het weekend lagere temperaturen en kans op motregen

"We krijgen de zon maar af en toe te zien", zegt Weerplaza over het weerbeeld van maandag.

In het zuidwesten en zuiden is de meeste kans op zon, waardoor het daar lokaal nog wel 25 graden zal worden. In de rest van het land zal de temperatuur tussen de 20 en 23 graden liggen. Maandag is er ook kans op "een spatje regen", aldus Weerplaza, "maar de kans hierop is klein."

Volgens de weerbureaus is er dinsdag op meer plaatsen kans op motregen. Ook dan zal de temperatuur waarschijnlijk niet boven de 23 graden uitkomen. Overigens melden zowel Weerplaza als Weeronline dat de motregen voor de aanhoudende droogte een druppel op de gloeiende plaat is. "Het is bij lange na niet genoeg om het neerslagtekort aan te vullen", zegt Weerplaza.

Op 15 juni is in Nederland voor het laatst regen van enige betekenis gevallen. Door de dalende waterstanden zagen de waterschappen Vallei en Veluwe en Aa en Maas zich genoodzaakt om boeren een sproeiverbod op te leggen.