Drie tieners opgepakt voor valse bommelding stadion sc Heerenveen

Woensdagochtend werden het Abe Lenstra Stadion en de directe omgeving afgesloten, nadat een medewerker van sc Heerenveen te horen kreeg dat er "de volgende dag een bom in het stadion zou ontploffen". Met speurhonden werd urenlang gezocht, maar niets gevonden.

In het politieonderzoek kwamen de namen van drie jongens naar voren, die het telefoontje gepleegd hebben. Tijdens het verhoor bleek dat ze geen kwaad in de zin hadden.

Tegen hen is een proces-verbaal opgemaakt, aldus de politie. "Het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen wat er nu verder met de drie jongens moet gaan gebeuren."

Algemeen directeur Luuc Eisenga van sc Heerenveen zegt in een reactie dat hij blij is dat de politie er snel in is geslaagd te achterhalen wie er achter de bommelding zit. "De veiligheid van onze medewerkers en onze bezoekers staat altijd voorop. We gaan ons nog beraden op het verhalen van de schade.''

Hinder

Vanwege de na de bommelding genomen veiligheidsmaatregelen is volgens de politie de nodige hinder ontstaan. Bedrijven in het gebied konden niet geopend worden, het Friesland College is enige tijd dicht gebleven en "diverse sporttrainingen moesten worden afgelast".

Het onderzoek in en rondom het stadion heeft de hele ochtend geduurd, omdat de politie het zekere voor het onzekere wilde nemen. De politie sprak van een serieuze melding. Onder onderen specialisten op het gebied van explosieven zijn hierbij ingezet.

