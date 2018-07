Jongen en man uit Amsterdam vast voor aanzetten tot terrorisme

In februari en juni zouden de twee via sociale media video's, afbeeldingen en geschriften hebben verspreid waarin wordt opgeroepen tot geweld tegen gezag of waarin terroristische daden worden verheerlijkt.

In 2017 was al onderzoek gedaan naar de vijftienjarige jongen. De AIVD tipte het Openbaar Ministerie (OM) over de jongen. Na een vooronderzoek werd toen nog niet overgegaan tot strafrechterlijk onderzoek. In september van vorig jaar kwam de jongen opnieuw in beeld toen hij zich samen met een andere man verdacht gedroeg op Amsterdam Centraal. Het werd niet duidelijk met welk doel ze op het station waren.

De andere man, die bij de jongen op het station was, heeft in België geprobeerd om uit te reizen naar Syrië of Irak. Na onderzoek bleek dat de vijftienjarige verdachte op sociale media een kanaal beheerde waarop geschriften, video's en afbeeldingen werden gedeeld die IS verheerlijkten. Tijdens dit onderzoek kwam ook de 27-jarige verdachte in beeld. Ook hij bleek een eigen kanaal op sociale media te beheren met eenzelfde soort inhoud.

Binnen twee weken wordt opnieuw beslist of de twee langer vast blijven zitten.

