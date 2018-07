OM kan nog geen drugstransporten koppelen aan verdachte 'Rico de Chileen'

De officieren van justitie brachten tijdens de zitting naar voren dat er bij mensen in de directe omgeving van R. grote geldbedragen zijn aangetroffen en "het is algemeen bekend dat er veel geld omgaat in de drugshandel ", aldus de officier. Het OM kon het echter niet concreet maken, concludeert ook de advocaat van R., Leon van Kleef.

Justitie wijst erop dat er ook kasboeken en andere papieren in beslag zijn genomen dat duidt op een administratie van handel in verdovende middelen. Volgens Van Kleef wordt er inderdaad over veel geld gesproken, maar ziet hij nergens het woord 'drugs' terugkomen.

In het onderzoek is ook een opvallende plek voor het inmiddels failliette Jumping Amsterdam in Oostzaan. R. zou regelmatig kantoor hebben gehouden in het bedrijf van zijn zus en zwager. In een van de loodsen zijn tonnen aangetroffen met in één daarvan een plastic tas waarop cocaïneresten zijn gevonden. Ook op de tonne zelf zat een kleine hoeveelheid van de drugs.

Maar dit alles wijst volgens Van Kleef niet op grootschalige drugshandel.

Telefoons

Het OM hoopt meer bewijs te verkrijgen uit de gegevensdragers die in beslag zijn genomen. Het Nederlands Forensisch Instituut is op dit moment druk bezig veschillende telefoons uit te lezen. Enkele toestellen moeten nog gekraakt worden. De berichten van de telefoons waarbij dat wel is gelukt, worden nog geanalyseerd.

Justitie hoopt ook meer informatie te verkrijgen uit de gekraakte server van de zogenoemde Ennetcomdata. Dat is een aanbieder van versleutelde telefoons waar veel criminelen gebruik van maakten.

Mogelijk bieden die duidelijkheid voor de zogenaamde missies waarover wordt gesproken in afgeluisterde gesprekken tussen R. en zijn medeverdachten. Justitie trekt de conclusie dat het gaat over drugs. Onzin, volgens Van Kleef.

De officier zei vrijdag dat er naast R. zeker twee andere verdachten onderdeel uitmaken van de criminele organisatie waar de man leiding aan zou geven. De twee zitten vast en het OM verwacht nog meer aanhoudingen te kunnen verrichten.

Uitgeleverd

R. wordt naast de eerder genoemde verdenkingen ook verdacht van witwassen van zeker 9,6 miljoen euro. Hij werd in oktober van vorig jaar aangehouden door de Chileense politie in een parkeergarage in de hoofdstad Santiago op verzoek van het OM.

R. wordt een grote rol toebedicht in het criminele circuit waaronder in Amsterdamse onderwereld. Het Team Criminele Inlichtingen van de politie kreeg verschillende malen te horen dat de man in staat zou zijn tot extreem geweld "dat ook past bij de handel in drugs en het behouden van de eigen positie", aldus de officier. Maar harde bewijzen hiervoor ontbreken.

Helikopter

Er werd vrijdag in ieder geval geen enkel risico genomen. Een helikopter van de politie cirkelde minutenlang boven de extra beveiligde rechtbank van Amsterdam in Osdorp voordat R. door speciale eenheden van de politie werd weggevoerd.

De man blijft voorlopig vastzitten in de extra beveiligde inrichting inVught tot aan de volgende pro-formazitting op 25 september.