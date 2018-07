Politie stelt dat optreden rond aanrijding Pinkpop 'adequaat' was

Een man uit Heerlen reed toen een groepje mensen aan dat bij een van de festivalcampings op de Mensheggerweg zat. Er viel één dode en drie mensen raakten zwaargewond.

"Op basis van de situatie ter plaatse, ervaringen en handelend in de sfeer die bij een festival als Pinkpop hoort, was er voor de agenten geen reden om anders te acteren dan zij hebben gedaan tijdens dit evenement", aldus de politie. Ze ziet geen reden om maatregelen te nemen.

De politie kondigde eind juni aan haar eigen rol bij de aanrijding tegen licht te houden. Er werd gekeken of surveillerende agenten in de nacht van het ongeval in de buurt van de Mensheggerweg in Landgraaf geweest zijn en of ze daar mensen hebben gewaarschuwd of op een andere manier actie hebben ondernomen.

De politie hoopt met het interne onderzoek meer duidelijkheid over de omstandigheden van de aanrijding te scheppen. Tijdens Pinkpop was er veel politie aanwezig in Landgraaf.

Bestuurder

De bestuurder van het busje is diezelfde dag aangehouden in Amsterdam. Hij zegt de slachtoffers niet gezien te hebben. De advocaat zegt dat S. zijn volledige medewerking aan het strafrechtelijk onderzoek heeft gegeven en volledige openheid van zaken omtrent de toedracht van het ongeval heeft gegeven.

Na de aanrijding was S. naar eigen zeggen in shock en is hij in een waas naar huis gereden. Hij kan zich niets herinneren van wat er is gebeurd. Wel betreurt hij achteraf dat hij niet gestopt is. Toen hij weer bij zinnen was, heeft hij zich vrijwillig bij de politie gemeld.