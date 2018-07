Nederlandse universiteiten mogen van rechter onderwijzen in Engels

De Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) had in het geding om een verbod op de verdere verengelsing van het academisch onderwijs gevraagd.

Volgens de rechtbank is onvoldoende gebleken dat de universiteiten in strijd met de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die stelt dat hoger onderwijs zich mede op "de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands" moet richten, handelen. De universiteiten hebben volgens de rechter voldoende gemotiveerd waarom ze daarvan afwijken.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) stelde in juni dat het hoger onderwijs en het mbo verder moeten kunnen internationaliseren. Dat mag alleen als het onderwijs er beter van wordt en Nederlandse studenten niet verdrongen worden, aldus de minister.

Universiteiten

Vooral de universiteiten trekken de laatste jaren meer buitenlandse studenten aan. Er wordt op universiteiten vaker in het Engels college gegeven, vooral bij masters. Van Engelshoven wil internationalisering aanmoedigen, omdat het de Nederlandse wetenschap, kenniseconomie en student ten goede zou komen. Een opleiding mag verengelsen als dat de kwaliteit ten goede komt en Nederlandse studenten niet in de knel komen.

Uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête bleek onlangs dat studenten ontevreden zijn over de internationalisering van het onderwijs. Met name de beheersing van het Engels onder docenten krijgt een slechte beoordeling.

Zorgwekkend

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) begrijpt dat de rechter zich op deze wijze uitspreekt, maar is net als BON kritisch op de verengelsing van het onderwijs. Uit de Nationale Studenten Enquête blijkt volgens ISO dat de tevredenheid van studenten over de kwaliteit van het Engels van docenten het afgelopen jaar is gedaald.

ISO-voorzitter Tom van den Brink: ''Zeker nu steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden, is dit zorgwekkend. Het moet vanzelfsprekend zijn dat wanneer je voor een Engelstalige opleiding kiest, je docenten goed Engels spreken.'' Het internationaliseren van een opleiding kan bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, maar alleen als dit goed gebeurt en niet slechts de taal wordt veranderd, aldus Van den Brink.