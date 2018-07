Onderzoek naar verdachte van insulinemoorden nog steeds niet afgerond

De aanklagers onderzoeken in totaal vijftien verdachte situaties met onjuist toegediende insuline, maar ze weten nog niet in hoeveel gevallen ze tot vervolging overgaan. Het gaat om de betrokkenheid van A. bij zeven moorden door het toedienen van insuline en acht pogingen daartoe.

Eerder maakten de aanklagers bekend dat dit in ieder geval wel zal gebeuren in drie gevallen. Deze zaken draaien om een moord op een vrouw en twee pogingen daartoe op zeker één vrouw en een onbekende derde persoon waarvan de identiteit niet bekend is gemaakt.

Verdachte Rahiied A. had hierover bij de politie verklaard dat hij twee keer opzettelijk insuline had toegediend en één keer bij vergissing.

Aangehouden

A. werd op 17 november vorig jaar aangehouden nadat de zorginstelling 't Huys te Hoecke in Puttershoek aangifte had gedaan. Een vrouw was in de instelling onwel geworden omdat ze insuline toegediend had gekregen zonder dat daar een medische noodzaak voor was.

In datzelfde verzorgingshuis overleed eerder al een vrouw als gevolg van een onterechte toediening van insuline. Ook hier werd aangifte van gedaan.

In het politieonderzoek naar de verdachte kwamen steeds meer incidenten aan het licht in verpleeghuizen waar A. heeft gewerkt. Ook zijn drie lichamen opgegraven van mensen die mogelijk door toedoen van A. zijn overleden.

De verdenking beslaat de periode januari 2016 tot en met A.'s aanhouding in november 2017 en gaat over verzorgingshuizen in Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk.

Inhoudelijke behandeling

De volgende pro-formazitting is gepland op 3 oktober. Dan denkt het OM net alle rapporten'van het NFI binnen te hebben, maar die moeten dan nog bestudeerd worden. Pas in daarna kan de verdediging van A. onderzoekswensen indienen. Inhoudelijk zal de zaak volgend jaar worden behandeld.

A. was vrijdag opnieuw niet op de zitting. Ongeveer vijftien nabestaanden waren er wel.