Twee mannen aangehouden na dreigen met vuurwapen in Zeeuwse Kloetinge

Meerdere woningen in de omgeving werden ontruimd in de zoektocht naar de mannen. De politie verzocht bewoners van de andere kamers in het appartementencomplex het gebouw via de achterzijde te verlaten.

Een 38-jarige man uit Kloetinge werd direct aangehouden. De 32-jarige melder en bewoner van het appartement is op het politiebureau aangehouden. De verdachten blijken verwikkeld te zijn in een langslepende ruzie waarbij ze elkaar regelmatig te lijf gaan.

Hoewel er in de melding werd gerept over een vuurwapen en mes vond de politie deze wapens niet. Ook onderzoek in de huizen van de verdachten leverden geen wapens op.

De verdachten worden vandaag gehoord door de politie.